「日劇女王」竹內結子今（27日）早驚傳在家猝逝，享年40歲。竹內結子今年1月底才生下第2胎，並在本月初產後復工，出席即食麵代言活動，未料竹內結子今卻傳出過世消息，震驚各界。

據日媒綜合報導，竹內結子今早被發現在東京澀谷區的家中昏迷，緊急呼叫救護車急救，但在送醫院途中不幸身亡。日本警方不排除有自殺的可能，目前仍在調查中。

竹內結子16歲時以電視劇《新木曜的怪談 Cyborg》出道，並在1999年以晨間小說連續劇《明日香》爆紅，竹內結子接著在《午餐女王》、《冰上悍將》都有精湛演出，竹內結子之後以電影《現在，很想見你》紅遍亞洲，純情形象深鮮明，也讓她擁「笑顏女王」的稱號。

竹內結子2005年拍《很想見你》時，和男主角中村獅童假戲真做，並在同年宣布懷孕、結婚，生下兒子，不過這段婚姻僅維持1年，竹內結子2006年就申請與中村獅童離婚，並在2008年生效。竹內結子2019年與演員中林大樹合作《染血將軍的凱旋》擦出愛火、在同年結婚，並在今年1月底生下兒子。

竹內結子才在本月初產後復工，出席即食麵代言活動，當時產後首度公開亮相的竹內結子，身穿連身裙公開亮相，舉手投足俏麗，狀態不錯。她還分享大兒子和繼父互動良好，未料竹內結子今卻傳出死訊，讓外界都震驚不已。

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