時代力量立委王婉諭，因在立法院社會福利及衛生環境委員會召委選舉時，把票投給民進黨立委洪申翰，但洪卻禮讓給陳瑩。事後，時事評論員黃士修在臉書批王婉諭，「從今起請正名：小綠燈媽媽」，王婉諭則PO出長文回應，沒想到全國公務人員協會前理事長李來希竟又補刀，再嗆「一個悲劇，值一個立委。沒了小生命，媽媽有官命。」

對於黃士修的「小綠燈媽媽」說，王婉諭千字長文回應，表示「人生只能向前看」，如果人生中能有「早知道」、「重新來」，會選擇2016年3月28日那天，不要出門。

5月才在臉書批王婉諭「踩著女兒的頭顱往上竄」，李來希26日再度開嗆，無法理解事發後王婉諭受訪時的理性，不懂怎樣的一個媽媽，可以在女兒慘遭毒手後，拋頭露面說出「這不是靠立什麼法，做什麼處置，就能夠解決問題」，王婉諭支持廢死但哭訴法官請求處死刑。

李來希坦言，已經被身邊的朋友痛罵，怎麼如此沒同理心、如此惡毒，但即便到現在，都還是認為那場悲劇後的受訪非常噁心，無法理解一個曾懷胎十月的母親為何如此「冷靜」。

「沒有小燈泡，王婉諭妳的競選背心該寫什麼？」李來希指出，台灣的政治擅長消費悲劇、扭曲事實，小燈泡能被印在選戰袍上，卻不能被人提起，質疑「誰在消費？小燈泡媽媽是妳出道的藝名嗎？在小燈泡之前，你是誰？」

李來希認為，王婉諭在衛環召委選舉，把票投給挺瘦肉精美豬的民進黨洪申翰，已經證明她是個政客，「小燈泡如果沒有遇害，妳希望她吃瘦肉精美豬嗎？」一個立委不擔心瘦肉精美豬，只擔心被人批評消費小燈泡，痛批「不要稱自己為小燈泡媽媽，而是：噁心政客——王婉諭」。

終於有人大聲說三遍：「小綠燈媽媽」。 醜媳婦總要見公婆，潮水退了才知道誰沒有穿褲子，是誰欠缺基本的人性？是誰在消費自己子女的不幸，還容不得他人批評，還會是我嗎？那些胡亂批評我的人，這個時候怎麼沒有站出來？我正在等！ 慘綠少年 https:... 由李來希發佈於 2020年9月25日 星期五

(中時新聞網)