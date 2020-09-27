鯨魚颱風生成！路徑曝光。翻攝自 日本氣象廳

(09：39更新)今年第13號輕度颱風「鯨魚」在今天早上8點生成，位於威克島西方、日本東方海面上，距離台灣有3000至4000公里，氣象局表示未來「鯨魚」颱風會隨著高壓引導氣流影響，先往西北移動再往北偏，以拋物線的方式北轉，連日本也沒有影響。

第13號颱風「鯨魚」氣象局表示最快今天生成，往西北移動，各國模式模擬預測，其路徑將大迴轉，對台灣沒有影響，明天(28日) 北部、東北部有大雨，氣溫稍涼21~24度，周三、四冷空氣再增強，北部、東北部又降溫，北部、東半部、中部山區有雨，中秋連假秋高氣爽、氣溫回升。

日本東方海面的熱帶性低氣壓，氣象局觀測這兩天有機會增強成鯨魚颱風，未來往西北方向移動，對台灣沒影響，各國模式模擬熱帶鯨魚颱風生成後將大轉彎，以拋物線的方式北轉。

氣象局表示，周一（28日）東北風及華南雲雨區東移影響下，北部、東北部稍涼有陣雨，並有局部大雨發生，降雨範圍較大，各地雲量偏多，中部及東部、東南部地區有陣雨，南部多雲、午後雷陣雨。

氣象局說，周二（29日）回溫一天後，周三、周四（30日、10月1日）東北風再增強，北部東北部氣溫下降轉涼，北部最高溫僅25度，低溫22度天氣，北部、東半部、中部山區有短暫雨，南部多雲午後雷陣雨。

最新美國（GEFS）系集模式模擬，未來颱風將大迴轉，對台灣沒有影響。(翻攝自tropicaltidbits）

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，中秋連假4天，西半部晴時多雲，東半部多雲零星降雨。氣溫逐日漸升，白天舒適至微熱，夜間因輻射冷卻早晚涼、日夜溫差大。中秋(1日)夜大台北、東半部賞月偶爾有低雲干擾，但雲層發展稀疏、影響不大，新竹以南是明月當空、賞月最佳天氣。

(中時新聞網)