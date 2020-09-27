行政院前院長郝柏村今年3月底逝世，不少被他帶過的退伍軍人，至今仍緬懷「郝北北」治軍風範。臉書社團爆廢公社一張郝柏村與基層官兵對話的老照片，引起網友討論。

照片中郝柏村笑著與一位剛下部隊的二兵談話，郝背後站著一排部隊長官，二兵的其他同袍也在場，不少人皆露出輕鬆表情，唯獨這位二兵神情緊張、肩頭略提，感覺壓力很大。

網友熱議「郝柏村到底跟他說了什麼？」當過兵的老鳥猜測，從照片中的軍服來看，那時應該是當兵要當3年的年代，國家正值用人之際，「郝柏村應該是肯定他為國效力」、「部隊好不好啊」、「親切問他哪裡人」、「郝鄉音重，可能二兵聽不懂」。

有網友想起電影《號角響起》裡的一個橋段，「或許郝北北叫他簽下去」，這位二兵才面有難色。「簽下去」指義務役轉自願役，也就是改當職業軍人，當兵時若聽到長官要你「簽下去」，心中絕對千百個不願意啊！

(中時新聞網)