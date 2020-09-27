前克里夫蘭騎士球員韋斯特（Delonte West）在爆出偷吃詹姆斯（LeBron James）母親後，職業生涯窮困潦倒，甚至被人拍到他在路邊行乞。

一張韋斯特手拿紙板的照片，在本周開始於網路上瘋傳，據說這是他在行乞時被人拍下的照片，當時他身上的衣服充滿髒污，被拍下的地點則是德州達拉斯（Dallas）。據《Joe Price Complex》指出，韋斯特這張照片流傳之後，他的前教練Doc Rivers、大學時隊友Jameer Nelson和球員公會都開始找他，希望能夠幫上忙。

韋斯特年初還被拍下與兩名路人打架的影片，其中一人倒在地上遭身穿夾克的男子痛毆，不斷踩對方的頭部，還出手打人，最後韋斯特還被上銬。有網友難過表示，「我曾經和他一起上過課，而看到他的人生在離開NBA後落魄成這樣，實在是太瘋狂的一件事。」

韋斯特是波士頓塞爾提克於2004年用首輪籤選進的球員，生涯第2、3年都能繳出場均雙位數的成績單，2007-08年球季轉戰騎士輔佐當時球隊一哥詹姆斯，但之後又被爆出偷吃詹姆斯母親的醜聞，而這也被外界認為是當年詹姆斯離開騎士選擇投奔邁阿密熱火的原因之一；儘管如此，韋斯特以及詹姆斯的母親當時都否認這項傳聞。

當詹姆斯轉投熱火後，韋斯特同年也被騎士交易到明尼蘇達灰狼，但一場未打就遭釋出，之後2季為塞爾提克、達拉斯獨行俠效力過，也有到大陸打球的經驗，近年來韋斯特也被爆出服用藥物、藏有槍枝、憂鬱症等等新聞，職業生涯晚期窮困潦倒，如今又被拍到遭人當街行乞，令人不勝唏噓。

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(中時新聞網)