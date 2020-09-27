湖人「小皇帝」詹姆斯最近突然變成退役球星的攻擊焦點！繼前塞爾提克球星皮爾斯批評現在球員害怕詹姆斯後，前七六人球星「戰神」艾佛森也跳出來喊話，「詹姆斯在我的年代算是很厲害嗎？我只能說有點厲害，但不會是很厲害！」

儘管艾佛森並未說明為何如此批評詹姆斯，只是艾佛森自從1996年進入NBA，打到2013年退役，反觀詹姆斯從2003年以選秀狀元之姿進入NBA，兩人在職業生涯有著長達10年的交集，場上也曾對決過，或許只因艾佛森不欣賞詹皇。

艾佛森更提到當今他最想搭配的球星是籃網前鋒杜蘭特，「我想跟阿提托康波一起打球，不不不！我應該是說我想跟杜蘭特一起打球才對，我很愛阿提托康波，但我不小心說錯了，因為我剛才沒想到杜蘭特，不是對阿提托康波不尊重。」

雖然「口誤」把自己最想搭檔的現役球星說錯，艾佛森仍然很期待看到阿提托康波從公鹿跳槽勇士，去跟柯瑞、克雷湯普生等人一起打球，「那裡是我希望看到阿提托康波去的地方，我很樂意看到這一幕，如果他能去勇士，那就太棒了！」

(中時 )