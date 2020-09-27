藝人小鬼因「主動脈剝離」釀成血管堵塞猝死，令外界感到不捨與惋惜，如何預防心血管造成憾事，又成為大眾關注的焦點。心臟基金會黃瑞仁執行長指出，主動脈剝離9成都是高血壓引起，高血壓的併發症在腦部易造成腦血管破裂、腦出血，在心臟則易造成心肌梗塞，而對主動脈最大的危險就是造成主動脈剝離。國健署提醒民眾，平日養成4習慣，就能顧好心血管的健康。

其實八成的心臟病與中風的過早死亡是可預防的，國健署署長王英偉表示，避免讓這種傷痛發生在自己和家人身上，預防心血管疾病的王道，就是從健康生活型態做起，規律運動、健康飲食、戒菸節酒、控制三高、規律服藥、定期健檢，就是最好的「保命之道」！

根據衛福部108年死因統計，心臟病是國人第二號殺手，平均每26分鐘就有1人死於心臟病，如再加上腦中風、高血壓、糖尿病及腎臟病等血管性疾病，每年則造成5.3萬人死亡，超過頭號殺手癌症奪走的人命。

老化雖是心血管疾病的危險因子之一，但隨著生活型態改變，工作壓力大、少運動、外食族居多的年輕族群，也應該更愛護自己的心，落實健康生活型態。另秋意漸涼，早晚溫差大，要注意保暖，避免血壓突然增高。國健署建議民眾，平日就要養成4個習慣，以保心血管健康。

1.健康飲食與運動：採低油、糖、鹽及高纖飲食，每周累積150分鐘的中度身體活動(例如快走、慢走、騎自行車)、控制體重(維持BMI正常值)、良好睡眠，都是杜絕慢性病的通則，更是健康長壽的良方。

2.戒除不良生活嗜好：研究發現就算每天僅吸1支菸，罹患冠狀動脈心臟病的機率比不吸菸的人增加5成、中風的機率更增加超過2成。另外，WHO統計，2016年全球超過300萬人死於酒害，其中就有19%死於心血管疾病，國民健康署建議，國人應盡量避免飲酒，如有需要，以茶(水)代酒是健康聰明的選擇。

3.控制三高慢性病：有三高的民眾千萬別鐵齒，更要小心心血管疾病找上門，應積極採行健康的生活型態，定期量血壓及血糖，遵照醫師處方服藥並定期回診追蹤，切勿自行依症狀調整藥量或停藥。

4.定期健康檢查：國健署提供40到64歲民眾每3年一次，65歲以上民眾每年1次的免費成人預防保健服務，鼓勵民眾可善加利用。

如果發生心肌梗塞及腦中風緊急狀況，黃瑞仁表示，儘早就醫可減少死亡及病後失能的嚴重度，增加復原機會。如果出現胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、噁心、冒冷汗、頭暈或暈厥等症狀，另更年期女性可能出現氣喘、背痛等非典型症狀，很有可能是心臟病急性發作。

國健署提醒民眾，記住中風症狀FAST口訣：臉部(Face)表情不對稱、雙手(Arm)力氣不一樣、或講話(Speech)變得不清楚，有任一症狀，記下時間點（Time）儘速就醫，避免錯失黃金治療期而造成遺憾。

(中時新聞網)