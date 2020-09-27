日本著名女星竹內結子驚傳輕生，享年40歲，消息一出，震撼日本各界，許多從小看竹內結子長大的日本網友崩潰大喊，這消息是騙人的吧，更有日本網友痛喊，2020年怎麼回事，是被詛咒的一年嗎？

據日媒綜合報導，竹內結子今早被發現在東京澀谷區的家中昏迷，緊急呼叫救護車急救，但在送醫院途中不幸身亡。日本警方不排除有自殺的可能，目前仍在調查中。

竹內結子去世的消息一出，震撼日本各界。許多日本網友崩潰大喊，「這消息是騙人的吧！」、「日本又失去一個優秀的演員，希望她在另一個世界能過得安好」、「2020年到底是怎樣的一年，被詛咒了嗎」、「日本屈指可數的美女之一，希望她在另一個世界能過得好」、「這新聞是真的還是假的？騙人，不是真的」、「最近怎麼發生這麼多事，好難過啊」！

竹內結子16歲時以電視劇《新木曜的怪談 Cyborg》出道，但星路並不順遂，但她從未因此而退卻，反而是努力磨練自身演技，終在《午餐女王》、《冰上悍將》中的精湛演出，得到觀眾地肯定。之後，竹內結子更以電影《現在，很想見你》紅遍亞洲，純情形象深鮮明，也讓她擁「笑顏女王」的稱號。

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