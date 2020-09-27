外交部長吳釗燮日前接受美國全國公共電台（National Public Radio）訪問時，坦言政府目前不會尋求與美國建立全面外交關係。對此，台師大教授范世平表示，要用「辯證」的思維來思考外交這檔事，認為台美建交並非假議題，只是台灣婉拒。

吳釗燮受訪時提到，若與大陸發生衝突，台灣不會依靠美國干預，台灣防禦是台灣自己的風險與責任，台灣會努力為未來局勢做好準備。

范世平25日在臉書指出，這顯示台美建交不是假議題，只是台灣「婉拒」，兩岸若發生衝突，台灣也「婉拒」美國的協助，這個說法當然被獨派罵到臭頭，「台美人」更難接受。

日本前首相森喜朗18日來台，轉達新任首相菅義偉想與蔡英文「再次」通電話，但蔡英文卻說暫時無規劃。大陸對台的文攻武嚇，蔡英文既婉拒美國又婉拒日本，這是為什麼？是嫌朋友太多嗎？范世平認為，這件事絕不能用線性的角度來思考，必須從辯證的角度，「水很深啊」。

(中時新聞網)