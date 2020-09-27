美聯例行賽前日進入垃圾時間，洋基球員27日仍逮住機會堆高個人數據，勒瑪修(DJ LeMahieu)繳出單場4安，以0.359打擊率穩坐美聯打擊王。渥特(Luke Voit)第6局轟出本季第22支全壘打，很有希望搶下美聯全壘打王。洋基最終以11-4擊敗馬林魚。

白襪的阿布瑞尤(Jose Abreu)是美聯全壘打第2多的，累計19轟，也還有機會追上渥特。國聯全壘打王是勇士隊歐蘇納(Marcell Ozuna)的17轟，但他隊友杜瓦(Adam Duvall)、道奇隊貝茲(MookieBetts)都有16轟。

本季縮短到60場，還是沒人能維持4成打擊率，季初的兩位「4割男」勒瑪修與布萊克曼(Charlie Blackmon)都撐不住，特別是布萊克曼大跌到3成左右。勒瑪修如無意外可拿下首座美聯打擊王，他2016年在洛磯隊以0.348打擊率勇奪國聯打擊王。

洋基最鬱悶的大概是捕手桑契斯(Gary Sanchez)，這位昔日的重砲手只剩0.151打擊率，而且他本季4次被判干擾打者，超過聯盟所有捕手。他今年嘗試從蹲姿改成單膝跪地接球，導致手伸得太前面，前役還被打者揮棒打落手套，白白送對手上一壘。桑契斯否認是新姿勢造成的，「這以前也有過，我必須做出調整避免再發生。」

(中時新聞網)