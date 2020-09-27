2020年怎麼回事？日劇女神竹內結子驚爆身亡，享年40歲，日媒表示警方不排除自殺可能性，正在調查中，死訊讓外界震驚不已，因為她今年剛生下兒子，這個月才復出，在IG滿滿都是工作動態。

竹內結子今驚爆過世消息，已獲得證實，日媒綜合報導，竹內結子一早被發現在東京澀谷區自宅中昏迷，雖立刻被救護車送醫，但在送往醫院途中宣告死亡，日本警方表示不排除自殺的可能性，目前仍在調查中。

竹內結子向來給人開朗的印象，即使2008年因歌舞伎男星中村獅童劈腿而離婚，也沒因此消沉，仍持續工作，而她2019年因戲與男星林大樹相戀並梅開二度，今年1月開心宣布迎接兩人第一個愛的結晶，再婚生活看起來相當幸福，而她經過短暫休息，也於本月初宣布復工。

竹內結子生下兒子後，於本月1日現身正式復工，出席代言活動，而她的IG更新也就停留在這一天，當時重現「笑顏女神」風采，寫下：「大家，暑假是不是元氣滿滿度過呢？新學期來了呢，我也剪了新瀏海」，並貼出自己跟代言產品的合照，沒想到這積極工作的模樣，成了她最後身影。

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