一名南韓公務員上周疑似投誠北韓反遭北韓士兵在海上開槍射殺並焚屍，北韓最高領導人金正恩罕見道歉，北韓官媒今（27）日報導，平壤指出，如果找到公務員遺體將會歸還首爾，平壤也警告南韓不要越界。

北韓士兵在海上射殺投誠北韓的南韓公務員，金正恩對此罕見公開道歉。

綜合路透社、韓聯社報導，北韓官媒朝中社今日報導，針對南韓為尋回公務員遺體而在海上展開的搜索行動，平壤當局表示，如果北韓在行動中找到該名公務員遺體，北韓將會將遺體歸還給南韓。

平壤也警告首爾，「立即」停止進犯南北韓在西海的38度軍事分界線。朝中社指出，「根據北韓西部海軍艦隊報告，9月25日以來，南方集結了包括軍艦在內等許多船隻進行搜索行動，並且進犯我們的領海，這引發我們的警覺，可能導致另一起糟糕事件。」

「我們不會輕忽任何進犯我們領海的行為，我們也嚴正警告南方不要這麼做。」

47歲南韓海洋水產部公務員21日在海上執勤期間失蹤，南韓情報部門指出，該名公務員跳海後漂向北方，後被北韓船隻發現並且表明欲投誠北韓，卻遭北韓士兵直接在海上開槍射殺並焚屍，該起事件引起國際高度關注，北韓最高領導人金正恩25日罕見公開道歉，稱此事「不光彩」，「感到非常抱歉。」

朝中社今日重申「這個可怕案例本來不該發生」，不過也警告南韓在事發地進行的搜索行動可能導致兩國衝突升溫。

針對北韓射殺南韓公民，韓聯社引述南韓國家情報院院長樸智元指出，國情院認為，槍殺南韓公民一事並未請示金正恩，比較像是由一線司令等指揮官自行處置。

另外，南北韓也在公務員是否投誠北韓一事上說詞分歧，南韓稱監聽內容顯示公務員曾表明要投奔北韓，北韓卻指出公務員僅模糊表示來自南韓，首爾表示還要對情報做進一步分析。

(中時新聞網)