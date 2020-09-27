駐美代表蕭美琴在推特自介改成台灣駐美大使（Taiwan Ambassador to the US），引發關注。蕭美琴日前則表示，她跟美國政府機關互動的正式職銜還是「台北經濟文化代表處代表」， 私人推特的簡介上用Ambassador不是美國官方目前所承認的稱謂。對此，前國民黨立委孫大千點名蕭美琴、駐德代表謝志偉以及駐日代表謝長廷，直言這根本就是「自嗨自爽」的無聊行為。沒正式和中華民國建交，「叫再久的大使，也不會變真的大使」。

蕭美琴日前指出，她跟美國政府機關互動的正式職銜還是很長的“Representative, Taipei Economic and Cultural Representative Office”，中文是「台北經濟文化代表處代表」。她表示，在私人推特的簡介上用Ambassador不是美國官方目前所承認的稱謂，「但也不是我自封自嗨」。蕭美琴強調，ambassador不但是對她現有工作的形容詞，事實上也已成許多美方各界友人稱呼她的方式。日本富士電視台報導駐日代表謝長廷的畫面中以「大使」一詞稱呼謝長廷，行政院長蘇貞昌對此表示，台灣因為防疫有成，加上各方面努力，被國際肯定，所以越來越多國家願意改稱我方代表為大使。

對此，孫大千在臉書直言，這根本就是種「自嗨自爽」的無聊行為。沒有正式和中華民國建交，叫再久的大使，也不會變成真的大使。他提及，蕭美琴與其浪費時間在社群軟體上自稱為台灣駐美大使，為什麼不敢直接表態尋求和美國建立正式外交關係？謝志偉與其沾沾自喜的在臉書貼文炫耀，在一場視訊會議中，主持人以「台灣大使館的謝大使」稱呼他。為什麼不敢向台灣人說明一下，德國政府會不會和台灣建立正式外交關係？謝長廷高調貼出參訪富士電視台迎賓畫面秀出「台灣駐日大使謝長廷先生」，既然如此，為什麼日本政府始終在處理對台關係上，唯唯諾諾，小心翼翼，深怕得罪中國大陸呢？

孫大千諷刺表示，沒有努力和實力，在戲棚下站得再久，也只是在做白日夢，不會是你的。

(中時新聞網)