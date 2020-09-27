日本女星竹內結子與三浦春馬在香港拍攝《信用詐欺師JP公主篇》，兩人留下開心吃霜淇淋的合照，如今兩人竟在不到3個月內相繼離世，讓粉絲難以置信。（照片來源：微博娛樂）

竹內結子與三浦春馬在香港拍攝《信用詐欺師JP公主篇》，當時兩人留下開心身影，如今竟在3個月內相繼離世，令人不勝唏噓。（截自微博）

根據日本媒體報導，日本女星竹內結子驚傳在家中身亡，享年40歲，警方正朝輕生方向調查中。消息傳出，迅速登上大陸微博熱搜榜第一名，而竹內結子之前去香港拍「信用詐欺師JP」電影版，與今年7月才輕生的男星三浦春馬有對手戲，如今兩人一前一後離世，粉絲難以置信，紛紛貼出兩人合影照片紀念。

竹內結子生於1980年4月1日，1996年在富士電視台「新毣要怪男cybrog」飾演女高中生出道，99年就主演NHK晨間劇「ASUKA」，2003年日劇「午餐女王」以及2004年「現在，很想見你」更是其代表作，演藝圈奠定的地位，2010年的「草莓夜」再度掀起話題。

她2005年與中村獅童奉子成婚，2008年閃離，去年2月與小5歲的男星中林大樹再婚，今年1月才產下第二個孩子，原本應是一家4口開心的生活，竟傳出令人難過的悲傷訊息。

竹內結子過世消息，迅速成為大陸微博熱搜榜第一名，她參與演出的「信用詐欺師JP公主篇」7月底才在日本上映，台灣預定10月，該片在香港取景，竹內結子還與三浦春馬留下在尖沙咀吃霜淇淋的身影，當時兩人笑得開心，如今卻在不到3個月內相繼離世，粉絲心中震撼難以置信。

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