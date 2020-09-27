台中市勞工局就服員李佩芸（左）、欣中環保主任蔡俊祺為阿銘設計圖示的工作手冊，阿銘按圖操作，工作上手。（盧金足攝）

身心障礙者謀職不易，來自花蓮的阿銘為中度智能障礙，25歲仍難以識字，也無法辨識鐘錶時間，台中市勞工局接獲挑戰性高的求職個案，幸運的找到欣中環保公司的職缺，就服員還發揮特殊教育的精神，設計量身打造的工作手冊，解決看不懂字的問題，按著圖示工作，這本祕笈讓阿銘快速入手，孝順的他說，「有工作真好，不用再靠父母養了！」

台中市勞工局長吳威志說，欣中環保公司勇於用人，不只進用智能障礙青年阿銘，近一年來，陸續錄用5名身心障礙者，公司給他們機會，還依各人能力及考量安全性等調整職務，規畫最合適的發展空間，成為職場有用人力。

欣中環保公司雇用的身障者分配在醫院打掃清潔，力求上進，人人都是最佳員工，也獲業者肯定。（盧金足攝）

位於台中市天津路的欣中環保，是家清潔服務公司，服務對象包括醫院及辦公大樓等，員工共300多人，1成雇用身心障礙者，進用人數遠遠超過政府規定，勞工局肯定欣中熱心承擔社會責任，吳威志表示，愛心業者值得肯定，希望有更多產業跟進。

中度障礙的阿銘只認得自己名字，不會看時鐘，話更多不多，就服員李佩芸接手輔導阿銘，直言很頭痛，幸好欣中環保給他機會，近一年來，讓阿銘大為進步的一本是「武林祕笈」，看不懂工作流程說明，也弄不清楚午休、下班等作息，李佩芸教導他清潔技能，他是馬上學立即忘。

為克服障礙，李佩芸將他一整天工作過程及作息拍攝下來，製成圖冊當培訓祕密武器，阿銘按圖操作，每做完一項就打勾記錄，避免重覆再做或疏漏，小兵立大功，憑著這套圖解法，花半年時間終於讓阿銘開竅，如今已能穩定就業。

欣中進用的5名身障者，各有各的問題，主任蔡俊祺抱持「有問題就克服解決」原則，他舉例，輕度智障者阿宏，面試時不答一句話，錄用後協助他發揮潛力，也要求同儕友善包容，工作效率大爆發。

至於幼時車禍受傷，智能受損及下肢障礙的小建，初就業時速度落後無法勝任，經調整小範圍工作場域後，也樂在工作了。

5名身障者都分配在醫院打掃清潔，因為「大量進用」，曾有業主質疑會不會影響工作品質？蔡俊祺說，「用掛保證給業者安心！」他有信心，只要知人善用，因材施教，人人都是職場可用之人，而且長期接觸發現他們單純又堅持的工作態度，為了生存力求上進，人人都是最佳員工。

(中時 )