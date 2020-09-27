就在外界呼籲籃網應該除了厄文、杜蘭特兩大球星以外，必須趕緊找來第3名球星組成三巨頭，才剛退役轉任球評的卡特，卻馬上提出完全相反的意見，他認為籃網根本不需利用陣中年輕球員當籌碼去交易，因為擁有狄安卓喬丹就夠了。

「如果你想得到陣中第3個得分點，那麼你的球隊就有3個需要球權的傢伙，但他們很難共存，」卡特接受《紐約每日新聞》訪問表示，「我認為狄安卓喬丹可以扮演這個角色，他可以發光發熱，也無需太多球權，且在籃下帶來防守壓力。」

只是卡特的觀點很明顯並未看到狄安卓喬丹的過往歷史，因為小喬丹曾在效力快艇期間，跟保羅、布雷克葛瑞芬組成三巨頭，結果就是快艇始終無緣西區冠軍賽的悲慘結局，證明小喬丹擔任球隊第3球星並不稱職，就算來到籃網也沒差。

況且狄安卓喬丹已經33歲，本季場均8.3分、10.0籃板及1.9助攻的數據不如以往，這也是前籃網總教練艾金生為何本季改讓23歲的賈瑞特艾倫擔任先發中鋒的主因，隨著艾金生被開除，納許宣告接下兵符，小喬丹的重要性或可增加！

(中時 )