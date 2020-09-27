1名40歲美籍婦人日前在台中市西屯區文心路人行道上快步行走，面露慌張神色，剛好見正在文心路與河南路口執行交通大執法的員警，快步趨前求助員警，表示要去幼兒園接兒子，未料下錯車站迷失方向，已在附近繞行多時，員警立即以英語安撫其情緒，並熱心載送美籍婦人到幼兒園，順利接到兒子，讓她感動表示，「永遠不會忘記台灣警察的友好」。

台中市警察局第六分局何安派出所警員余國豪、謝文耀，日前在西屯區文心路與河南路口執行勤務時，遇美籍女子凡妮莎焦急地向警方說，她找不著2歲兒子所就讀的幼兒園，因獨自帶著幼兒來台當外語老師不到2個月，平時都搭公車接送小朋友，不巧這次手機剛好沒電又不識中文而下錯車站。

凡妮莎正感到徬徨無助時，所幸遇到員警，員警以流利英文詢問能否提供該幼兒園相關資訊時，她拿出1張寫著兒子就讀幼兒園地址的英文字條，經員警上網搜尋地圖街景，終於確認幼兒園地址。

員警見天色已晚，擔心婦人會再次迷路，熱心將她載送至幼兒園，婦人抵達幼兒園時感動萬分，與兒子相擁並不斷向員警道謝，凡妮莎說，台灣真的好友善，這次的經歷讓她印象深刻。

(中時 )