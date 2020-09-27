金防部戰車群轟隆上路，展現迅捷、勇猛和精實的整體戰力。（金門守備大隊戰車營提供）

陸軍金防部金門守備大隊戰車營戰一連執行戰車機動任務，快速、準確進入管制定點就位，戰車群轟隆通過島上主要幹道，壯盛軍容受到沿途鄉親矚目，遊客也興奮拿起手機拍照，開心表示，「戰地金門，不虛此行!」

金門守備大隊戰車營戰一連昨執行戰車機動任務，在機動前兵推及安全規定下達後，M60A3戰車群點火上路，各級幹部也完成分組任務，迅速進入各管制點就位，展現迅捷、勇猛和精實的整體戰力。

戰車群在有效、安全交管下，轟隆通過島上各主要幹道，近年難得一見的戰車「車聚」景況，沿途吸引當地鄉親的注目，紛紛拿起手機拍照，跨海尋訪戰地風光的遊客更是超開心，不少自由行的「追車族」沿途緊隨拍個不停。

營長柯中校表示，透過此次機動任務，不僅考驗戰車成員在面對不同環境的臨機應變能力，進一步提升訓練成效，更向民眾展現部隊平時訓練成果，凝聚全民國防共識，期待大家給國軍更多支持。

(中時 )