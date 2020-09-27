「日劇女王」竹內結子今（27日）早被發現在家身亡，享年40歲，初步推斷竹內結子是輕生，目前警方正著手調查中，其實日本演藝圈今年相當不平靜，藝人志村健、三浦春馬、蘆名星相繼過世，如今竹內結子也傳出死訊，也讓外界都悲痛不捨。

日本演藝圈在2020年痛失許多優秀明星，喜劇天王志村健3月底因染新冠肺炎病逝，享年70歲，以《戀空》暴紅的三浦春馬7月被發現在東京自家身亡，享年30歲。而與三浦春馬合作《血色星期一》的36歲蘆名星、80歲資深男星藤木孝也接連在本月傳出輕生死訊。

如今，「日劇女王」竹內結子卻也在今（27日）早驚傳在家猝逝，享年40歲，竹內結子去年才與男星中林大樹因拍戲擦出愛火，在今年1月底才生下第2胎兒子，並在本月初產後復工，竹內結子當時還俏麗出席即食麵代言活動，未料竹內結子今卻傳出過世消息，震驚各界。

不只日本演藝圈不平靜，台灣演藝圈也憾事頻傳，痛失劉真、羅霈穎、吳朋奉、邱碧治、高以翔、楊冠玉導演、「小鬼」黃鴻升，也讓昨晚金鐘獎的已故影人追思VCR橋段中，增添感傷氣氛，台下的曾國城、陳漢典、巴鈺、許效舜等人都哭成一片。

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