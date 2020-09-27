素食餐近年盛行，但素食「以量計價」的收費方式，往往一餐吃下來，可能比葷食還貴。一名網友在臉書社團爆廢公社分享，他在素食自助餐拿了8菜1主食，老闆居然只收他130元，超便宜價格掀起網友熱烈討論。

根據網友提供訊息，這間無敵佛心素食店位在台中大里，是當地滿有名的一家素食便當。原PO拿的8樣菜（主食是素炒麵），甚至要用4個便當盒裝，其中一盒更是「秋葵滿載」，其他還有茄子、花椰菜、高麗菜、海帶、豆芽等。

網友瘋狂推薦，稱實在便宜到太有誠意，懷疑老闆「這樣要賺什麼」，紛紛留言要用新台幣處罰老闆，「素食秤重的，收130是不是磅秤壞啦」、「真的很便宜，我家這邊同樣菜色收300」、「光一盒秋葵量販店就要賣70」、「太便宜了，肯定不是台北」。

有網友分享自己的便當菜色和價格，分量幾乎是原PO一半，價格卻動輒破百，甚至上看2、300；有網友吃葷食，自爆曾買過一盒550元的便當，「雖然有肉有魚，但我都不知道自己吃了什麼」，看來改吃素食是不錯的選擇。

(中時新聞網)