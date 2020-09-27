總統蔡英文在2020大選時，大打網路行銷，不僅重新經營YouTube頻道，還與多位知名網紅合作，搜刮不少年輕族群，民進黨網路社群中心主任范綱皓透露其中關鍵，分享在社群操作上的訣竅。

范綱皓接受《三立新聞網》專訪，他表示，社群的操作難度在於，如何在快速更替的海量資訊中，掌握其他政治人物的發文與產生的效應，除了政治攻防外，掌握流行趨勢融入PO文是關鍵，且要結合網路有共鳴的用語，製作圖卡、創意很重要。

年輕人對政治的冷感，也是各政黨必須面臨的挑戰，范綱皓指出，最直接的方式就是與KOL、插畫家等合作，能讓政府了解民意，也可淡化政治味、讓民眾更了解總統這個人，而在社群操作上要特別注意版權問題，所使用的照片、影片等相關內容，都必須經過本人同意並標明出處，若不慎引發版權爭議，會讓年輕世代反感，也因為重視版權，讓不少年輕設計師都願意支持民進黨與蔡英文。

對於政治人物的社群經營，范綱皓說，能抓到議題就能抓到民意，但若沒注意到不該碰的地雷，會引發負面聲量，甚至流失原本的支持者，「可以放大自己的優點，但不要輕易指責他人的缺點」，除了靠幕僚經驗累積，也要看幕僚是否有政治敏感度，一個專業小編，可以幫政治人物加分，還能跟緊時事議題，讓網路聲量變選票。

此外，范綱皓指出，網路社群操作最忌諱雙邊討好，人設要清楚，可以討喜但不能做假，硬演出來的會很尷尬，且現今的網路世代無法接受set好的東西，就像總統蔡英文的影片、PO文，每篇都緊扣一個核心，但不會讓她當網紅，「因為她就是總統」。

(中時新聞網)