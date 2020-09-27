大都會隊王牌投手狄葛朗尋求國家聯盟「賽揚獎」3連霸應該已不可能，今（27）日他在對國民隊雙重賽的首戰先發，結果投5局送出10K，被擊出5支安打，包括史蒂文森的2發全壘打、共失3分，最後無關勝負，戰績仍是4勝2敗，但自責分率退到2.38，尋求賽揚獎3連霸夢碎。

狄葛朗自知成績落後紅人隊包爾、小熊隊達比修有，只有降低自責分率、增加三振數才能逆轉局勢。此役他送出10K，確實以104K躍居國聯「三振王」，最快球速甚至飆到102哩，是在1局下對索托投出，是一顆大約164.4公里的火球。前9名打者就被他K掉5人，確實威風八面。

不過狄葛朗冷不防被國民隊開路先鋒史蒂文森揮出2發陽春全壘打，史蒂文森並不擅長全壘打，這是他本季首次開轟，打的卻是賽揚獎名投；5局下甚至是追平分，直接打掉狄葛朗的勝投。加上狄葛朗自己也暴投失1分，總計丟3分，而且投球數過多，5局用113球，只好提前退場。

如果狄葛朗此役能夠完封勝，就能把自責分率降到1.93，還有機會拚賽揚獎3連霸，如今應該是不可能了。賽後他也懊惱表示，這場比賽對自己（爭賽揚獎）應該是沒有幫助。史上曾經3連霸賽揚獎的只有麥道斯、藍迪強森兩人。

最後國民以4比3逆轉勝，拿下勝投的是國民隊3屆「賽揚獎」巨投薛爾瑟，6局被敲6安，同樣挨2轟，送出7K、失3分，本季戰績5勝4敗、自責分率3.74。國民無緣衛冕世界大賽，薛爾瑟結束最後一次先發任務也開始休息。

(中時 )