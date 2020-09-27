日月潭萬人泳渡，排除萬難登場。（廖志晃攝）

2020日月潭萬人泳渡，經過一波三折，27日正式登場，今年因防疫需求，除了在水上游泳，所有人都要戴口罩，也是泳渡日月潭舉辦38屆以來的第一次！

日月潭萬人泳渡，分成2階段，上午７時起，身障泳客率先下水，挑戰3000公尺水道；南投縣長林明溱、前總統馬英九、前副總統吳敦義等人，在8時30分為選手鳴槍。

林明溱表示，感謝前副總統吳敦義在擔任南投縣長時，創辦日月潭泳渡活動，從開辦至今已經第38屆，創意活動帶動地方發展；前總統馬英九再次挑戰日月潭，也真得不簡單。

林明溱說，今年泳渡活動，因為疫情問題，延遲到舉辦前一周才定案，讓他差點睡不著覺！感謝各相關單位動員協助，讓泳渡順利如期舉辦。

今年第8次參加泳渡的馬英九說，「泳渡要注意秩序，要拚命的游，愈快愈好，但不管怎麼快，不能比他快，比他快就是超速，比他慢就是妨害交通，移送法辦，所以跟著他游就好」。

吳敦義說，1981年他返鄉選南投縣長，那一年12月20日就任，當時起心動念，在日月潭辦泳渡，當年只有540人參加，謝謝歷任縣長，尤其是林明溱縣長的努力，今年第38屆增加到2萬1800多人參加。

日月潭萬人泳渡前，施放總統魚苗。（廖志晃攝）

今年援例，放養魚苗，由前正丶副總統馬英九丶吳敦義，及南投縣長林明溱，在水社碼頭放養總統魚苗1萬尾。

南投縣衛生局因應防疫，公告9月27日凌晨4時起至下午4時止，日月潭泳渡活動區域，必須全程戴口罩；副縣長陳正昇就在伊達邵碼頭，發送口罩給剛上岸的泳客，落實防疫。

南投縣副縣長陳正昇（右），發送口罩給上岸泳客。（廖志晃攝）

日月潭萬人泳渡，南投縣防疫團隊上陣。（廖志晃攝）

國外疫情緊繃，海龍離岸風電揪團報名參加泳渡，在台外籍高層幹部，包括加拿大、丹麥、哥倫比亞、羅馬尼亞等國籍人士，連同家屬共47人，今天下水泳渡，看到日月潭還可以舉辦大型活動，他們感覺台灣防疫工作完備，生活正常，能參加泳渡日月潭，真的是太幸運了！

(中時 )