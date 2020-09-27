教育部為推動「全民國防教育」，9月23日至25日在台東地區辦理為期3天2夜的「青春活力戰鬥營－馬卡巴嗨山海探索體驗營」活動，藉由山海探索的多元課程，讓同學們從活動中凝聚愛國意識，對全民國防有更進一步深刻認識。

這次活動有花東及南部地區大專校院共80位學生參加，活動規畫「破冰入水活動課程」、「水上溯溪冒險挑戰」、「古道探索」、「漆彈對抗射擊」、「基礎山訓探索教育課程」與「分享與回饋教育課程」等六大課程，結合膽識與運動，培養學生身心抗壓的能力，發展適切人際關係互動的素養，並展現相互包容與尊重、溝通協調及團隊合作的精神與行動。

其中「基礎山訓探索教育課程」更是難得體驗的課程，規畫普魯士攀登、繩索垂降、單鎖走繩、空中滑索及野外求生等戶外教育課程，安排突破自我極限體驗探索，掌握肢體反應的能力，培養主動學習與創新求變的能力。

教育部表示，青春活力戰鬥營活動自107年起開始辦理，今年進入第3年，由花東區校園安全維護及全民國防教育資源中心承辦，活動課程結合在地特色，並以學員安全為最高指導原則，希盼透過活動的參與，更加增進學生對全民國防的認知。

(中時 )