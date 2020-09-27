前樂陞負責人許金龍因涉違約交割弊案從2016年遭收押迄今，累計羈押超過3年，台灣高等法院裁定讓他以5000萬元現金交保，1.5億元人保，但許金龍仍籌不出保金，他日前聲請降低保金為2500萬元，1.75億元人保，終獲高院裁准，高院並諭知他限制出境、出海8月，每天到派出所報到。

許金龍被控於2016年以百尺竿頭併購樂陞為由，坑殺2萬名投資人，不法獲利40億7023萬多元，一審判刑18年，2018年高院改判12年，但最高法院認為事實有待調查釐清，撤銷發回高院更審。

高院裁准讓許男以2億元交保，但許籌不到保金，未辦妥交保。直到2019年3月11日畢姓姊夫拿出2億元繳納保證金，許才獲交保，但事後畢男以許男沒有依約在6個月內還錢，向高院聲請准許他退保並發還保證金。

高院考量畢男所繳納之具保金額高達2億元，且他年事已高又有多種慢性疾病，准許他退保，許不服提抗告，高院今年6月改裁定讓他以2億元交保，但現金部分5000萬元，其他部分由擔保人提出1億5千萬元保證書，載明「如被保人逃匿時，願連帶依法繳納」。但許籌不出錢而遭羈押迄今。

許日前再向高院聲請交保，指經親友奔走籌措，迄今仍無法籌足現金5000萬元，僅能籌得現金2500萬元，希望降低保金為2500萬元，另人保部分包括姊姊及2名友人，3人名下財產價值合計至少2億2000萬元，已超過法院具保金額2億元，聲請交保停押。

高院日前訊問許，並聽取檢辯意見後，認為許雖犯罪嫌疑重大，羈押原因仍存在，但考量許自案發後，從2016年9月30日起至去年3月11日均遭羈押，羈押期間將近2年6個月，另畢男聲請退保後，自去年12月24日起再執行羈押迄今，累計羈押超過3年，裁准許以現金2500萬元，另1.75億元出具保證書後具保停押，並限制出境、出海8月，並每天到派出所報到，至本案宣判為止。

(中時 )