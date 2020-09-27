日劇女神竹內結子驚爆死訊，今早被發現倒臥東京自宅中，雖緊急報警並送醫，但在救護車上已回天乏術，享年40歲，目前警方不排除輕生可能，而她的死訊讓粉絲格外震驚心痛，因為竹內結子1月才生下兒子、本月1日正式露面回歸演藝圈，事發後友人對媒體曝光了竹內結子的家庭狀況，直呼崩潰不敢置信。

竹內結子驚爆死訊，綜合日媒報導，今早她倒臥位於東京澀谷區的家中，是家人發現了她，當時已失去呼吸心跳，緊急報警並請救護車到場，而警方初步勘查現場，研判是自殺，但並未留下遺書，因此還在進一步調查中。

竹內結子1月才生了兒子，因此有不少人認為她留下8個月大稚子想不開，可能是罹患產後憂鬱症，但據日本媒體《Sponichi Annex》，她身邊友人告訴媒體，經常看見竹內結子跟老公、孩子一起出門吃飯，每次都是和樂融融的氛圍，婚姻看起來幸福美滿，她本人也無異狀，因此朋友們得知她輕生亡都相當崩潰，悲呼完全不懂為什麼會變成這樣。

事實上竹內結子對這胎相當重視，懷孕6個月左右便全面暫停工作，1月產子後迅速調養，在本月1日就透過代言活動現身，外型已經完全恢復亮麗模樣，而她產後曾聊到前夫中村獅童跟14歲的大兒子，透露關係融洽，甚至現任丈夫還會跟前任丈夫一起吃消夜來些「men's talk」，說這些時，竹內結子滿臉幸福的模樣，讓人料想不到今天會發生這樣的噩耗。

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