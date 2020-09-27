時代力量立委王婉諭日前在召委選舉中，將票投給洪申翰，引來挺核人士黃士修不滿，他批王婉諭「民進黨側翼」、「小綠燈媽媽」，看得黨務人士搖頭表示，黃士修就是一個自走砲，國民黨內根本沒人想去惹黃，更批黃就是國民黨的王浩宇。此番說法引來本尊也是桃園市議員王浩宇的現身，直言「31歲的我已經選上兩次議員，但比他年紀還大的土條哥哥，都32歲了還在口腔期」。

立法院常設委員會23日進行召委選舉，攸關美豬議題攻防的社會福利及衛生環境委員會成了各黨的重點目標，而關鍵一票的王婉諭投給了民進黨洪申翰，想不到洪申翰卻在當選後將召委的位置禮讓給同黨籍的立委陳瑩；面對質疑聲浪，王婉諭也在臉書說明投給洪的原因。

然而，黃士修則在臉書嗆，「從今起請正名：小綠燈媽媽」，王本人則回應「黃士修以別人傷痛來提升自己聲量，非常的不夠體貼與道德。」黃士修卻又在臉書發文緊咬，詢問「如果你沒有小燈泡，那你是誰？」引發外界嘩然，一把火更直接燒到國民黨身上。

據《信傳媒》報導，黃士修謾罵王婉諭一事，已引發社會公憤，對此，國民黨趕快緊急切割，國民黨智庫更跳出來澄清，黃士修並未在國民黨內智庫工作，還有黨務人士表示，黃士修在國民黨內就是自走砲，大家都不想跟黃扯上關係，避免被牽連到，該人士更直言，「黃士修就像國民黨的王浩宇」。

對此，王浩宇在臉書發文表示，關於他跟「土條哥哥」像不像這件事，雖然我們都很愛吃含有瘦肉精的美國牛肉，但他比較瘦、比較可愛。王浩宇更強調，「31歲的我已經選上兩次議員，在政治上已進入『成熟期』，跟我戰過的黃國昌、韓國瑜、柯文哲、陳思宇、陳學聖卻一個個消失在政壇，像極了愛情。」

王浩宇更表示，但比他年紀還大的土條哥哥，都32歲了還在「口腔期」，滿口別人聽不懂的論述、以為很有民意基礎，卻連選個里長都不敢選，只敢在網路上留言放話、靠消費死者拉知名度，嘴巴只有咀嚼美國牛肉的功能。「可憐哪」！

王浩宇感嘆，更可憐的是，國民黨沒有年輕人，只能把這種人當寶，而民進黨，有永遠用不完的王浩宇。

(中時新聞網)