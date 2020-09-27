永安國小合唱團榮獲多項合唱比賽佳績，2019年受邀至總統府音樂會參與演出，表演經驗豐富。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中市今年國慶升旗典禮將邀請西屯永安國小合唱團擔任國歌領唱，由象徵國家未來新希望小朋友與神祕嘉賓們，一同帶領市民唱國歌。民政局指出，永安國小學童得知將領唱國歌都感到十分興奮，正辛勤練唱，盼完美演出，讓大家感受到成長、進步中的台中市。

民政局長吳世瑋說，永安國小合唱團連年獲得台中市鄉土歌謠客家語國小組第一名及客家歌謠國小合唱特優，是台中市數一數二的國小合唱團。市府邀請他們來領唱國歌，希望藉由清新的歌聲，讓市民感受到台中新展望。

吳世瑋強調，市長盧秀燕上任以來，公共建設、社會福利、交通規畫設施等方面都有顯著的成果，重視幼兒教育政策，透過小朋友們的歌聲，傳達幸福城市的心聲。

永安國小合唱團指導老師邱宜箴表示，永安國小合唱團成員由30多名4至6年級學生組成，演唱曲目多元，曾榮獲多項校內外合唱比賽佳績，還曾受邀至2019年總統府音樂會參與演出，表演經驗豐富。

永安國小學務主任周鏡禎感謝市府給予小朋友們難得的演出機會，強調會全力以赴，在雙十國慶完美演出。

台中市今年國慶升旗典禮將於10月10日上午在台灣大道市政大樓府前廣場舉行，預計6時30分開放民眾報到、7時40分開始節目表演，除安排永安國小合唱團小朋友與神祕嘉賓們一同領唱國歌，還請到台中女中樂儀隊、中國醫競技啦啦隊、泰安國小手鼓舞蹈隊參與演出，歡迎市民朋友踴躍參加。

(中時 )