民進黨政府日前宣布將開放含有萊克多巴胺的美豬，以及三十月齡以上的美牛，引發食安疑慮。衛福部長陳時中曾表示，開放可換來一個台灣在國際上的地位。然而，外交部長吳釗燮日前接受美國全國公共電台（National Public Radio）訪問時坦言「目前不尋求建立全面外交關係、兩岸開戰，台灣不會依靠美國干預」。對此，高雄市議員李眉蓁直言，擔負出賣全民健康風險，全面開放萊克多巴胺美國肉品、購買鉅額的美國武器，沒有換到「一個國際地位」，也不會換到美國的保護，換來換去只是一場空。

李眉蓁在臉書指出，蔡政府不斷大內宣告訴國人「現在是台美關係最好的時刻」，美國的衛生部長和國務院次卿也接連來訪，駐美代表蕭美琴日前也在推特自介改成台灣駐美大使（Taiwan Ambassador to the US）。李眉蓁表示，不知情的人還真的會有錯覺，進口萊克多巴胺美豬、開放30月齡以上美國牛肉、內臟，用國人的健康和食安雖然換不到他們所謂的「一個國際地位」，但跟美國的外交似乎有曙光出現！

然而，吳釗燮日前接受美國電台(NPR)專訪，談及台美關係、兩岸情勢，他表示台美關係「目前不尋求建立全面外交關係、兩岸開戰，台灣不會依靠美國干預」。李眉蓁表示，吳釗燮直接打臉蔡總統和蕭美琴，「到底是要跟蕭代表較勁還是吃了誠實豆沙包?」

李眉蓁表示，沒有進一步的外交關係加強，未來若是有戰端也不依靠美國，那蕭代表自稱大使是怎麼回事？擔負出賣全民健康風險，全面開放萊克多巴胺美國肉品、購買鉅額的美國武器，沒有換到「一個國際地位」，也不會換到美國的保護，換來換去只是一場空。

(中時新聞網)