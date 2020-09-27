鴻海教育基金會27日正式啟動「遇見未來」職業探索計畫，首場由善水國中啟動，邀請各行業的職人深入台灣中部偏鄉演述日常工作場景，透過互動遊戲，讓學生了解應具備什麼樣的知識與技能才能進入特定職場，進而提升學生的學習動機，為職涯探索累積動能，編織對未來人生的想像。

善水國中是全台第一所實施中介教育的學校，專供家庭失能的男學生就讀，對技職開發尤為注重，為開展學童的眼界，鴻海教育基金會27日特別邀請華航機務志工團隊帶著學員一起來體驗航空業的甘與苦。

鴻海教育基金會除找來華航機師及空服員到校與學生互動，模擬機上緊急狀況，以機長角色下達中英文指令，聯合空姐做廣播，超有臨場感的互動，讓同學融入其中，就連有「飛機管家」之稱的華夏航科，也蒞場進行機艙清潔大解密，這才發現整架飛機的清潔工作，竟然需要30人合力工作6小時才能完成。

不光是聽，鴻海教育基金會也特別安排了親手組裝飛機模型的橋段，透過手做，目的是希望學員在淺嚐航空業的多元面向之餘，也可以順帶開拓對未來職涯的視野。

由於從未搭過飛機，所以當空服員出現在眼前，善水國中的學生加倍專注聆聽空服員這份職業的另外一面辛勞，包括必需通過多重職業訓練的關卡，還得克服高空氣壓帶來的不適，仍要面帶微笑帶給乘客最優質的服務，讓學生了解在光鮮亮麗的外表下，持續不斷的努力與堅持才是實踐夢想的捷徑。

鴻海教育基金會「遇見未來」計畫，接續有四場為台中偏鄉孩童設計的職業探索，無論是夢幻行業，還是從未想像的職涯選擇，都會邀請職人現身說法，過程中也會設計多元的互動，希望可以為孩子埋下夢想的種子，在迎接遇見未來前就厚植實力，當起飛的那一刻到來，也可以悠游翱翔於蔚藍的天空中。

(工商 )