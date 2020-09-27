52歲游安順今年雙響炮，分別以《盲人阿清》、《大吉》奪下第55屆金鐘獎迷你男配、迷你視帝，27日他出席公廣集團慶功宴，直言獲迷你視帝讓他很意外，本來對男配信心較大，因為《盲人阿清》角色較多表演設計，像當時自己正在戒菸、角色又要抽煙，劇中就會以吃菸呈現，至於《大吉》較自然寫實，兩個角色分別性很大，也開玩笑說，如果得男主角，要在台上唱「等到天光」，他坦言「我們這種老頭，得男主角不容易，等到天光」。

今年游安順客串演出多部戲劇，包括華視《老姑婆的古董老菜單》、大愛《我在你心裡》、民視八點檔《多情城市》等，公視《大債時代》則是接替逝世的吳朋奉戲份，他也希望製作單位低調，別對外發布消息，「很多時候是來救火、幫忙的」。他也演出蘭陵劇坊舞台劇台中、高雄加演場，卻碰上疫情停演，意外拿到政府紓困金3萬元，坦言滿意外，也認為一次奪下兩座金鐘也是意外，「可能知道我缺錢吧，小孩子要教育」。

游安順的5歲兒子是雙子座，偶爾調皮、惹事生非，但兒子做錯事一撒嬌，他即使生氣也被秒逗樂，一掃怒氣。明年兒子將念宜蘭森林小學，期待他往雕塑、畫畫藝術發展，「彌補我缺憾」。游安順說，希望將台北房子售出，能安心在宜蘭、台北兩地跑，但他坦言，有時拍戲沒辦法選擇，「人家需要你，拒絕別人好像會造成困擾，若人家需要，就盡量滿足別人」。他領迷你男配自喻是牛排旁的蒜頭，領迷你視帝時則升級牛排，他笑說「雖然蒜頭漲價，但我會持平」。

1985年游安順拍侯孝賢的電影《童年往事》出道，年紀輕輕就一炮而紅，坦言曾迷失、得大頭症，也曾發生喝到凌晨直接開車到片場睡，等人家叫起床拍戲等荒謬事。他提起1987年合作萬仁導演的《惜別海岸》，當年不理解導演指令，一場泛淚但不掉淚的戲，似乎導演不滿意，要人拿煙在他眼前熏，他坦言「演員被人家這樣對待，有點委屈，但導演沒惡意，溝通上缺失」，當時跟記者說不敢再跟導演合作，沒想到隔天新聞標題「游安順揚言不跟萬仁導演合作」，還被侯孝賢罵了一頓。他說雖至今真的沒合作，但仍想跟導演說謝謝。

夯劇《做工的人》沒能趕上金鐘55，被問到明年是否期待得獎？游安順笑說「明年不要得了，男主角得到了，我滿足了」，倒是期待重返電影圈，「那是我前進目標，對我說出身在那裡」，而去年他演出3部舞台劇，同時尬戲《做工的人》、《鏡子森林》等，簡直大崩潰，他感謝春河劇團，總等他收工才排戲，時常晚上11點夜排到凌晨1點。金鐘慶功宴結束，游安順隔天一早7點也將到桃園拍戲，雖辛苦但他樂在其中「台灣還願意找我們這些過氣藝人、過氣硬底子老演員」。

(中時 )