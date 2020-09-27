搭乘公共運輸時把包包放隔壁佔位的事情層出不窮，但大多數人都是提醒一下就會移走，一名網友抱怨，自己剛上公車時只剩一個空位，卻被隔壁的人用提袋、手機佔走，還回原PO「這有人坐」，卻看不見人在哪，過了幾站後才跑來一個人爽坐在位置上，讓原PO傻眼「公車還能先留位置啊」。

原PO解釋，因為她這趟車程要20到30分鐘，而且是走山路所以想找位子坐好，卻頭一次遇到「幫朋友佔位」這種事，她將事情PO上臉書《爆怨公社》後，引起網友們一陣議論，紛紛留言：「直接坐下去啊，不要臉」、「我還以為包包裡裝骨灰！」、「問她包包有買票嗎？憑什麼好幾站都佔一個位子」、「以為是餐廳啊，佔位置給朋友」。

也有網友認為，是原PO的問法有問題，「不用問有沒有人坐啊，直接請她把東西拿起來就好，公車又不是火車，沒有暫時離開的可能」。

對於公車是否能佔位，據三重客運新北市區公車旅客運送契約指出，「旅客隨身攜帶之行李、小件物品，能置於座位下而不妨礙其他旅客者得以攜帶上車，並應自行照料」、「不得無故占用老殘婦孺專用座位」，因此用物品占位已妨礙到其他旅客的乘車權益，是不行的。

(中時新聞網)