批評「小皇帝」詹姆斯的口水戰越演越烈了！聽到前塞爾提克球星皮爾斯批評現役球員都怕詹皇言論，勇士前鋒卓雷蒙格林也隨即嗆聲皮爾斯，「好好享受你的退休生活吧，因為你到現在還畏懼詹姆斯，你可以閉嘴了，我們都很清楚的！」

其實皮爾斯老早就看詹姆斯很不順眼，畢竟在他職業生涯當中幾乎都被詹皇壓著打，在兩人生涯對戰當中，詹姆斯場均29.2分、7.4籃板及6.0助攻，皮爾斯只拿18.8分、5.3籃板及3.4助攻，難怪皮爾斯改當球評之後，持續針對著詹皇。

除了公開放話現役球員都怕詹姆斯，而他從不畏懼詹皇，皮爾斯也在本季在節目上批評，在他心目當中，詹皇連史上前5大球星都排不進去，擺明就是看衰詹皇，不過詹皇很少回應皮爾斯的惡評，才讓身為詹皇好友的卓雷蒙格林跳了出來。

其實卓雷蒙格林跟皮爾斯之間早有宿怨，當皮爾斯3年前還在快艇打球之際，卓雷蒙格林就曾公開嘲笑皮爾斯，「你也想要搞退休巡演？你以為你是布萊恩嗎？」讓皮爾斯當時相當不爽，如今格林又抓到狂噴皮爾斯機會，當然不可能錯過！

(中時 )