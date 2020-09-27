金門最近頻傳失智老人走失事件，楊鎮浯縣長指示縣衛生局加碼提高「個人衛星定位器」補助金額，每人均上達新台幣1萬元，希望給予老人更多的關懷和照顧，也可減輕家屬的購買負擔。

縣府說明，老人走失帶給家屬沈重的壓力，希望透過提高「個人衛星定位器」補助金額，每人均可上達新台幣1萬元，來減輕家屬負擔與增加購買意願，讓「失智」長輩可以配帶「個人衛星定位器」外出，增加社會參與，延緩失能老化，也可隨時掌握他們的動向，減少社會成本支出。

縣府也持續辦理「長期照顧輔具服務補助」，補助，除個人衛星定位器外，還有助聽器、電動代步車、洗頭槽、束腰帶、下肢外轉或內轉帶、呼吸器、血氧偵測器、噴霧器、(化痰機)、拍痰機、抽痰機、氧氣製造機、氧氣鋼瓶、(氧氣筒)等多項輔具補助。

相關問題可至縣衛生局網站查詢，或電承辦人（082）-337521分機305陳小姐。

(中時 )