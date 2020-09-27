統一獅隊「餅總」林岳平說到做到！讓隊上最強的洋投布雷克「投1休4」，單周2次登板先發，於今（27）日在台南主場迎戰富邦悍將，捍衛排名首席；富邦則以邦威掛帥，企圖把獅隊趕下寶座並取而代之。

布雷克戰績5勝1敗、自責分率3.71，22日（周二）才在桃園球場對樂天桃猿先發6局、無關勝負，今天再度披掛上陣，可見這場比賽的重要性。目前他保持5連勝，被打擊率也僅有2成14，堪稱獅隊最強洋投。

布雷克曾對戰富邦2場，拿下1勝，總計13.2局被敲12安，包含林益全的1支全壘打，送出15次三振，失6分皆為自責分，對戰自責分率3.95、被打擊率2成26。悍將打者中布雷克要特別小心蔣智賢，6打數被擊出4安打。

邦威戰績2勝3敗、自責分率3.60，本季先發5場，其中4場就是與獅隊交手，拿下1勝3敗。總計20局投球被擊出20安，包含2轟，送出10次保送，失13分有9分是自責分，對戰自責分率4.05、被打擊率2成44，帳面成績其實並不算差。獅隊打者中唐肇廷和林祖傑對戰都有5成以上打擊率，是邦威要提防的對象。

(中時 )