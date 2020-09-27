台南市警局敬姓員警，今年6月酒駕撞上小黃，致運將受傷，但敬員卻未處理，改搭另輛小黃離去，涉嫌酒駕肇事逃逸。台南市政府將敬員移送懲戒法院究責，雖然敬員辯稱，發生車禍時他頭部遭受強烈撞擊，腦筋一片空白，沒有肇事逃逸，且事後與受害人調解，請求從輕處分，但懲戒法院仍判決敬員降2級改敘。

原在新化警分局服務的敬員，今年6月2日凌晨3時30分，酒後駕車行經台南市中西區成功路與西華南街路口，與計程車發生車禍，致陳姓運將右腳膝蓋疼痛，但敬員竟未留下救助並報警，反而搭乘另輛計程車離去，陳姓運將報警後，警方將敬員攔下，並調閱週邊監視器畫面，發現敬員涉嫌肇事逃逸，且身上有明顯酒味，當場測得敬員酒測值每公升0.46毫克，警方依公共危險、肇事逃逸等罪嫌將敬員送辦。

事後，台南市警局第一時間懲處敬員，調職麻豆警分局，台南地院日前判處敬員徒刑3月，可易科罰金，台南市政府並將敬員移送懲戒法院。懲戒法院認為，敬員酒駕肇事逃逸，違反公務員服務法，判決敬員降2級改敘。

(中時 )