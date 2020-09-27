行政院長蘇貞昌日前宣布全台國中小學，2年內要班班有冷氣，台北市長柯文哲26日訪永建國小，先大讚綠建築設施，還忍不住酸說「南部學校班班裝冷氣，卻常出現跳電、沒錢繳電費」的狀況。對此，國民黨台北市議員游淑慧並點名專說幹話的大官們，並要衛福部長陳時中先吃萊豬三個月、柯文哲先在綠建築的教室內，不開冷氣辦公開會3個月，「到時候，你們就會知道自己講的話，自己都受不了」，並寫下以身作則，為官之道諷刺。

台北市長柯文哲26日訪永建國小，大讚綠建築設施。柯認為，裝冷氣是最後手段，綠建築才是真的，要買溫度不是買冷氣。他表示，自己日前走訪南部縣市，有些學校因為一個命令統統買冷氣，但冷氣一開就跳電，甚至還有更慘的小班沒錢繳電費，「冷氣應是最後手段，綠建築才是優先」。

對此，游淑慧在臉書表示，之前在與柯及市府首長一對一便當會時，她問及，為什麼市政大樓、警察局、區公所等，不改造為綠建築，然後把冷氣關掉？又問柯市長，能在綠建築內、夏季、不開冷氣的室內辦公8小時嗎？她認為，若連5、60歲的大男人都做不到， 憑什麼要求八九歲的小朋友可以忍耐？

游淑慧也向專說幹話的大官喊話，包括要陳時中先吃萊豬三個月、柯先在綠建築的教室內，不開冷氣辦公開會3個月，「到時候，你們就會知道自己講的話，自己都受不了」。

柯文哲這番話引來不小爭議，台南市長黃偉哲對此表示，這是天龍國想法，而且是「何不食肉糜？」他坦言，北部資源得天獨厚，南北失衡已經相當嚴重，中央也已盡全力想辦法彌補差距，無須再落井下石。黃偉哲也補充，為了邁入非核家園，綠能發電是勢在必行，但興建綠建築只是一種選擇，實在無須比較，「為綠能發電努力，其實不分南北」。

(中時新聞網)