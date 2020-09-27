針對國際組織「市長聯盟」官網將台灣加入聯盟的城市國籍，含高雄在內的六都，皆標示為中國。高雄市長陳其邁今（27）日鄭重回應，台灣從不是中國一部分，「我們有名有姓」，拒絕被矮化，已要求盡速修正。

「市長聯盟」為聯合國城市氣候高峰會於2014年9月所成立，目的是串聯全球各城市，以最大的努力以對抗氣候變遷的挑戰，由C40城市氣候變遷領導小組、地方政府永續發展理事會（ICLEI）和城市與地方政府聯盟（UCLG）等三大城市網合作組成。

高市府昨日發現，「市長聯盟」官方網站內介紹高雄城市的網頁，竟將高雄城市國籍標示為「中國」（China）。高市府第一時間表示，基於捍衛台灣在國際上的主體性，有權利爭取自我權利，並要求該國際組織在世界各處發布的任何文件，均不得任意更改我們所代表的國家。

陳其邁今回應，台灣從來就不是中國的一部分，我們有名有姓，而且國際普遍認知、也知道高雄市是位於台灣的南部，針對矮化的部分，已要求城市聯盟應該要盡速修正，必須尊重台灣高雄。

陳其邁提到，高雄過去不管是促進環境永續，或者是在參與城市聯盟的運作裡面，都做出貢獻跟努力。「我們是一個加分，而且是積極活躍的會員參加我們的職責」，呼籲城市聯盟能立刻改正，讓高雄的努力被看見，正視網上錯誤的事實。

(中時 )