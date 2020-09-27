從5月底延到9月底開打的2020年法國網球公開賽，會內賽台北時間今天傍晚登場，世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）表示自己已經忘卻美國網球公開賽失格出局的遺憾，準備在羅蘭蓋洛斯好好表現。

「顯然地，我必須更加注意我把球打向場上哪個方向。」喬柯維奇這麼說，「這是記在我內心的一個重點，也會在我腦中記得很長一段時間，我會更加注意不要重蹈覆轍，不管發生什麼事，都已經發生了，我得接受這一切、並往前看。」

喬帥在美網因為對表現不滿，誤把球擊向場邊的線審，喬帥除了被判失格無法繼續比賽，也損失比賽獎金25萬美元，並且因為違反運動精神要被罰款1萬7500元，那位被他誤傷的女線審受了嚴重的傷，他再次為此致歉。

喬柯維奇先前透過Instagram表示：「這整件事（誤傷線審）讓我傷心又空虛，我要回過頭來好好反省，要好好控制比賽場上失望的心情，把這次經驗做為我幫助成長為一個更好的球員、更好的人的養分。」

不過上周在義大利羅馬公開賽，喬帥又在比賽中摔壞球拍，但他最後還是用冠軍為這一站賽事畫下完美句點，法網賽前記者會上他解釋：「紐約發生的事對我在網球場的感覺沒有太大影響，到了羅馬我也沒有任何情緒的困擾，或是覺得自己在場上很難發揮或表達情緒。」

喬帥補充，自己會盡力不要在場上出現負面的情緒，會接受一切既定事實，原諒自己並努力前進。

(中時 )