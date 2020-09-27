日本再爆豬瘟疫情，群馬縣一間養豬場發生豬瘟，200隻小豬拉肚子後身亡，當局準備屠殺養豬場內5,400頭豬隻。

日本群馬縣一間養豬場爆發豬瘟，200隻小豬拉肚子後身亡，當局準備屠殺養豬場內5,400頭豬隻。

日本時事通信社報導，日本農林水產省昨（26）日證實，東日本地區爆發豬瘟，群馬縣高崎市一間養豬場爆發豬瘟疫情，本月稍早，養豬場的小豬開始出現腹瀉症狀並且陸續死亡，至今已有200隻小豬身亡。

群馬縣有關單位25日接獲通報後為豬隻進行病毒檢測，證實當中3隻才70天大的小豬感染豬瘟。

養豬場約有5,400頭豬隻，群馬縣政府將全部撲殺。

群馬縣豬瘟疫情是日本半年來首次有養豬場豬隻感染豬瘟。日本於2018年再度捲進豬瘟風暴，當時岐阜縣一間養豬場陸續有豬隻死亡，後經證實感染了豬瘟，是1992年以來，日本時隔26年再度出現豬瘟疫情。

自從發現山豬感染豬瘟後，群馬縣政府自2019年10月以來開始為縣內養豬場豬隻施打疫苗，不過此次爆發疫情的養豬場小豬尚未接種。

(中時新聞網)