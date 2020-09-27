日本媒體報導指出，大陸國務委員兼外長王毅可能將在下月訪問日本，並與日本新任首相菅義偉及外交部長茂木敏充進行會談。

報導指出，大陸國家主席習近平25日晚與菅義偉舉行電話會議，雙方在電話會議中同意尋求透過高層接觸，以促進區域和國際穩定，日陸兩方政府也已經開始協調王毅的訪日安排。

這是日本新任首相菅義偉出任後，首度同習近平通電話，亦是陸日領導人2年多來首次進行電話磋商。若王毅訪日行程確定，亦將是菅義偉就任日本首相以來，首次與大陸主要官員面對面會談。

不過日前亦有媒體報導指出，美國為牽制大陸、拉攏亞洲盟友，將由美國國務卿蓬佩奧在10月初訪問日、韓兩國，促成美、日、韓三方安保合作。另外，蓬佩奧訪韓期間可能還會與南韓外交部長康京和舉行會談，並拜訪南韓總統文在寅。預計雙方還會圍繞青瓦台最關注的重啟與北韓對話等問題進行詳細商討。

(中時 )