位於威克島西方海面的熱帶性低氣壓TD15今(27)日稍早已發展成今年第13號颱風「鯨魚」，上午8時的中心位置在北緯20.5度，東經159.0度，以每小時28公里速度向西北進行，由於距離遙遠，預計未來移動路徑將由西北轉往北前進，對台灣無直接影響。

氣象局表示，熱帶性低氣壓TD15稍早8時已發展成輕度颱風「鯨魚」，移動方向朝西北方向前進，由於距離遙遠，未來也有向北轉彎趨勢，對台灣無影響。

另外這一兩天天氣濕涼，今(27)和周一(28)受東北風及華南雲雨區東移影響，中部以北、東北部有局部性大雨發生機率，白天氣溫也會偏涼，高溫約22-23度；中部及東半部地區也有局部性短暫雨機率，南部則是多雲天氣為主。

至於天氣何時回穩，氣象局指出，周二(29)東北風稍微減弱，氣溫稍微回暖，降雨區域以北部及東半部為主，其他地區則是多雲，但中部山區及南部地區仍要留意午後短暫雷陣雨。

(中時 )