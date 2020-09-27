國民黨主席江啟臣上任後積極經營國民黨對外關係，日本首相菅義偉9月16日上任，據本報掌握，國民黨也發賀電祝賀菅義偉就任。電文也談及國民黨與日本自民黨過往交流情誼，並期待新冠疫情早日緩和，東京奧運明年能順利舉辦，希望兩國在奧運決賽相見。

國民黨在電文中談及，先總統蔣經國在擔任救國團主任時，曾和當時為自民黨青年部部長、日本前任首相小淵恵三，就有了交流，兩黨交往可說是淵遠流長；且江啟臣等目前的黨務主管、國民黨立委，近年也均有訪日行程，交流頻繁，期許將來關係更近一步。

電文也期望今年因為疫情而停辦的東京奧運，明年可以順利舉辦，希望疫情早日緩和，奧運、帕運明年都能順利舉行。電文引用日本職棒名人王貞治2015年於世界棒球12強賽受訪內容，期望台日能夠爭冠。

據了解，國民黨電文之所以提及過去與小淵惠三交流往事，是因為現任首相菅義偉在任官房長官時公布「令和」年號，被稱「令和大叔」，而小淵惠三同樣在官房長官任內公布「平成」年號，被稱為「平成大叔」，兩人後來也都擔任了日本首相。

(中時 )