108年我國大專校院菲律賓學生人數為2,311人，較107年1703人增加608人，成長35.7％。為招收更多菲律賓學生到台灣讀書，2020年菲律賓台灣高等教育展首次以線上方式辦理，自9月15日起正式展開，為期1個月，國內共有66所大專院校參加，為歷年參展校數最多的1次。

面對全球嚴重特殊傳染性肺炎疫情，教育部為持續強化我國與菲律賓的高等教育合作與連結，國際高等教育宣傳不中斷。2020年菲律賓台灣高等教育展首次以線上方式辦理，為菲律賓的學生、教師及家長提供最新的臺灣高等教育資訊。

線上教育展由教育部國際及兩岸教育司司長畢祖安、駐菲律賓代表處代表徐佩勇及國立中山大學校長鄭英耀共同揭序。畢祖安表示，感謝菲律賓台灣教育中心辦理這次線上教育展，持續推動台菲高教交流合作。

畢祖安說，國內各校為提供學生安全的學習環境，配合中央流行疫情指揮中心政策，積極進行校園防疫措施，台灣防疫成效獲得國際間一致的讚譽，而教育部在109學年也提供菲律賓學生的台灣獎學金名額20個名額，較106學年度成長超過3倍，歡迎優秀的菲國學生踴躍申請來臺就學。

今年線上教育展特別設置便捷的搜尋功能，讓學生可以依自己的興趣專長或希望就學的縣市，快速獲得校系資訊，迅速又清楚。學生也可以在線上提出任何有關來臺就學問題，各校均有專人即時回覆。

(中時 )