擔任高雄市消防局搜救犬教官的許姓員警，因遭檢舉在傳銷公司兼差，高雄市府調查後，發現許員在傳銷公司擔任教育中心長，去年獲傳銷公司「玫瑰大師」級別，獲獎金140萬元，將許員停職並移送懲戒法院，懲戒法院判決許記過1次。

高雄市政府接獲檢舉，指許員擔任多層次傳銷業者「艾多美」公司右昌教育中心長，年獲利300萬元，高市消防局督察室調查發現，許員及家人自2017年陸續加入艾多美公司，去年9月4日，許員家屬為了申請設立艾多美公司右昌教育中心，成立芸群美企業社推動傳銷業務。

但許員家人因信貸因素，以許名義辦理商業登記。銓敘部去年第1期兼職查核平台勾稽查獲，許員家人才在今年1月10日辦理移轉登記。去年度郭員自艾多美獲取執行業務所得143萬6706元。

高雄市府以許員從事多層次傳銷，違反公務員服務法公務員不得經營商業之規定，召開考績會將許員停職後，再將郭員移送懲戒法院。

許員辯稱，他是2017年任職高雄市消防局第四大隊特搜中隊期間，艾多美公司捐贈搜救犬隊公益捐款100萬元，才認識該公司，因前妻認為該公司產品低廉，與他父母於2017年6月加入會員。他配合父母要求暫時成為商行登記名義人，實際上是父母以其名義經營商業。

但懲戒法院依據督察室調查資料，認為許員曾加入艾多美會員，另高雄市的教育中心辦公室是前妻承租，他則是連帶保證人，且許員在艾多美公司會員位階已達第三級的「玫瑰大師」級別，甚至去年6月以「中心長」頭銜，協助完成艾多美事業分析與組織實作之講習課程，實際參與傳銷事業經營，且許員去年度獎金高達143萬多元，違反公務員服務法，判決記過1次。

(中時 )