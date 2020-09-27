高雄市議員黃捷，長期致力於性別平等議題。她接獲陳情，有陌生男性趁游泳時用身體撞擊其胸部，並在水中刻意摸腿，讓其身心受創。致電高雄社會局婦女及保護服務科的性騷擾申訴專線，服務專員聽完不僅回「去游泳啊這很正常吧」，甚至回「我除了被摸腳還被戳屁股摸胸部」，讓黃捷氣憤大罵服務專線竟成「加害元兇」，籲社會局儘速檢討。

黃捷25日在臉書發文，大罵「性騷擾申訴專線成為加害元兇」、「社會局對受害者視而不見甚至踢皮球」，表示：「日前我接獲民眾反映，有陌生男性趁游泳時用身體撞擊受害者胸部，甚至在水裡故意摸腿，性騷擾行為已嚴重造成受害者不適且害怕。隔日受害者先撥打113，後轉至高雄社會局婦女及保護服務科的性騷擾申訴專線，服務專員聽完事件陳述後，居然回『去游泳啊這很正常吧』、『我除了被摸腳還被戳屁股摸胸部』、『你直接去報警這不歸我們管』。」

黃捷痛批：「服務專員這番回應令人非常的憤怒，如此沒有同理心的回答完全失職！請問高雄市社會局，如果第一線的同仁如此輕忽草率，不但沒有具備足夠的性別敏感度，又用指責質疑的言語，對受害人造成二度傷害，未來又會有多少性騷擾受害者求助無門？」

不僅如此，黃捷更指出：「近期內我也接獲許多性騷擾的案件，從言語性騷擾像是對同事說出『我喜歡你的白大腿』、『你的屁股上寫了一個幹字』，到利用職場權力來接近被害者，藉機揉背、摟腰、觸碰等，再反過來威脅受害者息事寧人，否則就要在工作上刁難霸凌。」黃表示：「因此我具體要求社會局檢討性騷擾申訴專線的服務專業性，對當事人的過程陳述，也不應該存有預設立場，除了必須尊重被害人的自主性，也要拿出同理心傾聽被害人的感受與想法，而不是讓被害人又陷入害怕、恐懼的自我責備迴圈。」

黃捷直言：「我強烈譴責性暴力行為，也奉勸性騷擾元兇不要心存僥倖，任何有意的犯罪動作，都必須擔負法律責任，吃上官司！我也不樂見酸言酸語，造成被害者二次傷害，希望社會局能夠儘快檢討，接住所有受害者。而我的服務處的心理諮詢和法律諮詢也持續服務中，歡迎任何有需要的朋友，隨時都可以與我們聯絡，除了支持陪伴、討回公道以外，我們也會當你的靠山，對於性騷擾、性霸凌或性侵害案件絕不縱容！」

(中時新聞網)