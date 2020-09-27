第55屆電視金鐘獎，除了頒獎典禮嚴重超時，戲劇類大獎拖到凌晨才頒引起話題外，今年的最大遺珠是誰？同樣引起網友熱議，不少網友一致淚推，以《俗女養成記》首次入圍金鐘迷你劇集女主角獎的謝盈萱，還有以《想見你》入圍男主角獎槓龜的許光漢2人最可惜。

原PO在PTT貼文指出「今年不知道流程是怎麼樣，嚴重超時，大獎直接頒到半夜哈哈，很久沒有這樣了，等到都快崩潰，但不免俗還是要討論一下，今天一堆死亡之組，大家心裡的遺珠是誰？」結果許多網友答案一面倒，大多認為謝盈萱跟許光漢是本次的最大遺珠，紛紛回應「謝盈萱太可惜了」、「俗女真的很好哭」、「俗女的媽媽都得獎了」、「覺得是許光漢耶」、「許光漢真的很棒！期待他以後能再入圍」、「許光漢沒有之一！希望他再加油」。

謝盈萱在《俗女養成記》中飾演一名北漂女，與家庭互動感人，讓觀眾留下深刻印象，並首次入圍金鐘迷你劇集女主角獎，最後敗給《客家電視電影院—大桔大利 闔家平安》的吳奕蓉。

許光漢則是在《想見你》中穿越時空1人分飾2角，飾演高中生李子維及王詮勝2個角色，與視后柯佳嬿精湛的對手戲，讓影迷看得如癡如醉，不但入圍戲劇節目男主角獎，更被封為新一代男神，戲劇還一舉紅到海外，最後則是敗給《鏡子森林》的姚淳耀。

(中時新聞網)