綠島中寮漁港26日晚間一度傳出浮潛遊客體力不支。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

綠島浮潛意外頻傳，石朗浮潛區26日下午一對母女檔浮潛客疑似遭海流帶離岸際，另外，晚間又傳中寮漁港有18名浮潛客體力不支，兩起都是因為風浪大以致游不回岸邊，幸好有驚無險，遊客都平安獲救。

第一三岸巡隊表示，海巡署第十巡防區指揮部接獲報案後，指派綠島安檢所人員聯繫附近漁船前往協助，並立即派員攜帶救生裝備赴石朗浮潛區，抵達現場後，發現2員浮潛客遭海流帶離岸際約50米尺，當機立斷下水實施救援，並與附近從事浮潛活動的教練合力將2員浮潛客成功救援上岸，經檢視兩名母女均無受傷情形且婉拒送醫，隨後與同遊友人一同離開。

此外，綠島中寮漁港晚間又傳出有兩團浮潛客共18人進行浮潛時，由於晚間浪大，浮潛客一度體力不支以致游不回岸邊，民眾見狀趕緊報警，消防人員趕到現場後18名遊客已經陸續游上岸，也有部份遊客上岸後，直接倒在岸上無法動彈。

東部分署第一三岸巡隊呼籲，因近期國內旅遊風氣提升，使東部地區遊客量遽增，民眾若於岸際及港區發現有危難、救生或救難等案件，請立即撥打118服務專線，海巡署將立即派員馳赴救援，以保障民眾親海活動生命安全。

(中時 )