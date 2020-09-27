有「日劇女王」之稱的女星竹內結子，今晨被發現倒臥在東京住家中，緊急送醫仍不治，享年40歲。突如其來的死訊讓親友和粉絲都十分震驚。而她10月即將上映的新電影《信用詐欺師》，被網友發現竟同框日前離世的三浦春馬，讓這部電影成為2人的大螢幕遺作。

《信用詐欺師》是日本富士電視台在2018年推出的月九連續劇，由長澤雅美、東出昌大與小日向文世主演，主要講述三名信用詐欺師憑藉各自頭腦，用各種異想天開的計劃從惡人手中騙取錢財的單元劇故事，反轉再反轉的劇情深受粉絲歡迎，竹內結子也在去年加入電影版《信用詐欺師JP：浪漫篇》的演員陣容。

在 Instagram 查看這則貼文 Haruma Miura 三浦春馬（@haruma_miura_info）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 28 日 上午 1:15 張貼

而今年7月在日本上映的第二部電影《信用詐欺師 JP:公主篇》，即將於10月於台灣上映，有網友就發現，除了竹內結子之外，今年7月在家輕生的三浦春馬同樣也有參演，讓這部電影成為2人在大螢幕上的共同遺作。

離奇巧合讓所有人都相當悲痛，有人就將2人在香港拍攝的電影《浪漫篇》的花絮影片PO到推特上，大批網友看了紛紛留言直呼「信用詐欺師電影死了兩個重要角色」、「怎麼會這樣...」、「太難過了」、「所以10月的電影變成兩人遺作了」、「今年演藝圈彷彿出現死亡筆記本....，令人痛心。」

(中時新聞網)