高雄市國軍眷村文化發展協會27日舉辦慶祝109年國慶──眷村插國旗活動，國軍眷村文化發展協會理事長趙麟（後左二）、民進黨立委劉世芳（前中）等人參加。（林瑞益攝）

高雄市國軍眷村文化發展協會27日舉辦慶祝109年國慶──眷村插國旗活動，理事長趙麟、民進黨立委劉世芳、許智傑，以及地方多名里長出席。對於市長聯盟將高雄置於中國之下，趙麟表示，這是不合時宜的。

今年是中華民國109年，因此，高雄市國軍眷村文化發展協會邀請在地民眾，在建業新村各道路插上109面國旗，並祝中華民國生日快樂。

趙麟表示，協會依照過去慣例，舉辦這場活動，傳統已經延續了好幾年，以那年的民國年數，插多少面國旗，像是去年108年，就插108面國旗。藉此提醒民眾不要忘了國旗，這面青天白日滿地紅國旗，是台灣2300萬人共同的回憶與符號。

他指出，過去先烈犧牲生命，建立中華民國，今天在這個島上，不管哪個黨派或族群，國旗是共同交集與共識，台灣民眾到外國，參加觀光旅遊團、賽事，在得獎時都會亮出中華民國國旗，這代表台灣與中華民國。舉辦此活動有其特殊意義。

此外，對於市長聯盟將高雄市列在中國之下，趙麟表示，這很不適當，我們是中華民國，不是中國的一部分，這個國際組織受到中國官方的壓力，把我們強行加入，這是不合時宜、沒有反映現實；我們是台灣，國名是中華民國，是獨立的中華民國，有政府、有軍隊。

趙麟說，他以前是做外交的，熟悉國際法，外國人到台灣來，要到中華民國的駐外單位申請簽證，不是跑到大陸的駐外領事館申請簽證，他對此表示強烈抗議。

(中時 )